Pourquoi ma paupière tremble-t-elle ?

L'ESSENTIEL La pollution de l’air peut également être un facteur de fasciculation.

Certains médicaments peuvent déclencher ces spasmes des paupières.

Ils arrivent souvent de façon soudaine et incontrôlable : les frétillements d’une ou des deux paupières - appelés fasciculation, n’est pas un phénomène rare.

"Il s’agit de petits spasmes musculaires involontaires et dans le cas de la paupière plus précisément, d’une contraction du muscle orbiculaire”, explique-t-on dans le podcast Maintenant Vous Savez Santé.

Les spasmes des paupières peuvent avoir plusieurs origines

Plusieurs facteurs favorisent les tremblements qui peuvent toucher une ou deux paupières, celle du haut comme celle du bas. La fatigue notamment lorsque l’on passe trop de temps devant les écrans sans faire de pause, mais également le stress qui peut contracter les muscles de façon intempestive.

Une carence en magnésium peut également entraîner ce trouble. Le magnésium est un oligo-élément qui joue un rôle dans la communication entre les muscles et les nerfs.

Il est possible de soulager les tremblements des paupières

Dans ces cas-là, les spasmes sont bénins et temporaires et peuvent être soulagés par des gouttes pour humidifier les yeux secs ou la pause d’une serviette chaude sur les yeux - le chaud ayant un effet apaisant. Il est conseillé de procéder à un petit massage de cette zone délicate et de boire de l’eau minérale enrichie en magnésium ou encore de profiter d’une pause pour manger du chocolat noir riche également en magnésium.

Il est aussi recommandé de diminuer le temps devant les écrans et de prendre soin de son sommeil et de son alimentation en évitant au maximum les substances stimulantes comme l’alcool, le tabac et le café.

La fasciculation peut être le symptôme d'une maladie grave

Ce phénomène est cependant à surveiller car il peut être associé à des troubles du système nerveux ou des maladies comme l’hypertension artérielle ou la sclérose en plaque. Il peut être notamment indispensable de consulter si cela s’installe sur plusieurs jours sans interruption ou si les pulsations empêchent de fermer les yeux.

Et si cette gêne s’accompagne de troubles du langage ou visuels c’est une information important à prendre en compte. Il pourrait en effet s’agir des premiers signes d’un accident vasculaire cérébral.