Une femme écossaise de 42 ans a passé 28 ans avec une lentille coincée sous la paupière gauche. Cette histoire incroyable est racontée dans le BMJ Case Reports.

Gênée par quelques douleurs et un gonflement de la paupière, elle se rend chez un ophtalmologue qui pense d’abord à un kyste. Lors de l’opération, il découvre la lentille incluse dans la paupière.

La femme n’avait pas porté de lentilles de contact depuis ses 14 ans. Elle s’est justement souvenue qu’à cet âge, elle avait reçu un volant dans l’œil au cours d’une partie de badminton. Elle n’avait alors pas retrouvé sa lentille et pensé qu’elle était tombée. En réalité, sa lentille s’est incrustée dans le tissu de sa paupière supérieure gauche. Comme les tissus situés autour de l’œil sont peu sensibles, il est possible que la patiente n’ait rien ressenti pendant toutes ces années.

