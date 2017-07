Hôpital de Birmingham

Cataracte : 27 lentilles retrouvées dans l'oeil d'une Anglaise

Elle pensait souffrir d'une cataracte, liée à son âge. En réalité, de nombreuses lentilles agglutinées opacifiaient son œil !

La découverte n’est pas banale, pour un chirurgien ophtalmique. Alors qu’elle se préparait à opérer une femme de 67 ans pour une cataracte, une équipe médicale britannique a repéré une « masse bleutée » dans l’œil de la patiente. Il s’agissait en réalité d’un amas de 17 lentilles, agglutinées par du mucus. En cherchant plus loin, les chirurgiens ont retrouvé 10 lentilles supplémentaires cachées dans l’œil.

« Aucun d’entre nous n’avait vu cela, explique dans Optometry Today Rupal Morjaria, l’ophtalmologiste qui a pris en charge ce cas exceptionnel à l’hôpital de Solihull, près de Birmingham (Angleterre). C’était une masse tellement grosse. Toutes les lentilles étaient collées ensemble. Nous avons été stupéfaits de voir que la patiente ne l’avait pas sentie, car elle a dû provoquer un bon nombre d’irritations tant qu’elle était en place. »







Crédit : Solihull Hospital/BMJ

Une petite gêne, sans plus

La femme porte des lentilles mensuelles depuis plus de 35 ans, précise le médecin dans un court rapport publié dans la revue médicale BMJ. Elle n’avait pas déclaré de symptômes particuliers avant d’être prise en charge pour son opération. Après que les chirurgiens lui ont retiré le corps étranger, elle a confié qu’elle avait attribué l’inconfort qu’elle ressentait à l’âge, et à une petite sécheresse oculaire !

« Lorsque nous l’avons revue 2 semaines plus tard, elle a reconnu ressentir bien moins d’inconfort », poursuit le Dr Morjaria, qui attribue la perte de ces lentilles à une vue plus faible de l’œil droit et des yeux enfoncés. Il y avait donc de la place pour autant de lentilles.





Un suivi indispensable

L’ophtalmologiste britannique profite de la médiatisation de ce cas exceptionnel pour rappeler l’importance du suivi chez les personnes qui portent des lentilles de contact. « Aujourd’hui, alors qu’il est de plus en plus facile de commander des lentilles en ligne, les patients sont bien plus laxistes sur les visites de contrôle, estime-t-elle. Les lentilles de contact sont utilisées constamment, mais si le suivi n’est pas approprié, nous voyons des personnes qui contractent des infections oculaires sévères, qui peuvent même leur faire perdre la vue. »

En France, pour renouveler son ordonnance, il est obligatoire de consulter un ophtalmologiste tous les ans au maximum pour les personnes âgées de moins de 16 ans, et tous les trois ans pour les autres.