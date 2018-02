Une Américaine extrait 14 vers de son oeil gauche

Une mauvaise surprise pour cette Américaine, mais une découverte scientifique importante pour les médecins qui l’ont suivie. Abby Beckley, 26 ans, pensait avoir une irritation de l’oeil gauche, elle a finalement réalisé qu’il s’agissait d’un ver. Des chercheurs américains ont rendu un rapport sur son cas dans le Journal Américain de la Médecine Tropicale et de L’hygiène. Car les vers qui ont infecté Abbey ne s’étaient jusqu’alors jamais développés chez l’humain.

La panique des médecins

Dans une interview accordée à CNN, l’Américaine raconte qu’elle a ressenti une démangeaison à l’oeil gauche en 2016, alors qu'elle pêchait le saumon avec son ami en Alaska. "C’était comme quand un cil qui vous pique", explique-t-elle. Le jeune homme inspecte son oeil mais ne trouve rien. Quelques jours plus tard, Abbey est toujours gênée. Elle regarde à son tour, pince la peau enflammée et finit par extraire un ver transparent d’environ 1,25 cm. Il gigote quelques secondes et meurt rapidement sur son doigt. Malheureusement, ce ver n'était pas le seul à avoir trouvé refuge sous la paupière de la jeune femme. Après quelques jours à supporter la même douleur, elle décide de se rendre à l’hôpital. Stupéfaits, les médecins lui en retire encore cinq.

#Oregon woman's condition first known case for humans: 14 worms pulled from eye



Abby Beckley thought she had an irritated eye and pulled out more than a dozen worms from her left eye.

Abby Beckley s’est ensuite rendue à l’hôpital de l’Oregon pour des examens complémentaires. Les médecins très sceptiques, pensent au départ qu’elle a juste du mucus dans les yeux. La jeune femme raconte: "J’ai prié pour que les vers sortent de mon oeil, afin qu’on puisse me croire. (…) Je n’oublierai jamais ça quand le docteur et l’interne l’ont vu gigoter dans mon oeil. Ils ont fait un bond en arrière, complètement paniqués. Ils criaient: Oh mon dieu, je l’ai vu !"

Le Thelazia guloza

14 vers au total ont été extraits de l’oeil d’Abbey. "C’est la onzième fois qu’une personne est infectée par un ver de l’oeil en Amérique du Nord", explique le parasitologue Richard Bradbury. Mais fait étrange, le chercheur a reconnu le Thelazia guloza. "Ce qui est vraiment excitant, c’est que c’est une nouvelle espèce qui n’a jamais infecté d’humain jusqu’ici. C’est un ver à bétail qui a atterri dans un humain on ne sait pas trop comment", ajoute le spécialiste. Ces vers infectent en effet d’ordinaire le bétail et les chiens, mais beaucoup plus rarement l’homme. Seulement deux cas de contamination par une espèce de Thelazia, (différente de celle-ci) ont déjà été diagnostiqués. L’infection est due aux mouches. Celles-ci ingèrent des larves et les posent sur des yeux, en général d'animaux. C’est en se nourrissant des larmes et autres sécrétions de l'oeil que les vers grandissent.

Une patiente en bonne santé aujourd'hui

Les scientifiques ont préféré retirer les larves une par une jusqu’à ce que la jeune femme en soit totalement débarrassée, dans la mesure où un traitement anti-parasitaire aurait pu lui laisser des cicatrices sur l’oeil. Aujourd’hui, Abbey Beckley n’a pas de séquelles de cette mauvaise expérience.