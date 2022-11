Bronchiolite : les hospitalisations ont atteint un niveau inégalé depuis dix ans

L'ESSENTIEL Le virus responsable de la bronchiolite engendre une inflammation des petites bronches et une augmentation des sécrétions.

La toux et la respiration sifflante sont les symptômes les plus courants.

Le virus se transmet par la salive, la toux, les éternuements mais il peut aussi rester sur les objets.

L’épidémie de bronchiolite a démarré plus tôt cette année en France, et elle atteint des niveaux record. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, les chiffres des passages aux urgences et des hospitalisations liées à la maladie sont à des niveaux supérieurs à ceux des dernières années. Selon l’organisme, ces seuils n’ont pas été atteints depuis plus de dix ans. Entre le 31 octobre et le 6 novembre, 6.891 enfants de moins de deux ans ont été reçus aux urgences à cause de la bronchiolite. Les hospitalisations, ayant suivi un passage aux urgences à cause de la maladie, représentent la moitié des hospitalisations d’enfants de moins de deux ans en France. "En comparaison, ce pourcentage était d’environ 40 % lors des pics des saisons précédentes", précise Santé Publique France.

Épidémie de bronchiolite : le plan blanc déclenché en France

Face à ces niveaux très élevés d’hospitalisations, le ministre de la Santé, François Braun a annoncé le déclenchement d’un plan blanc dans les hôpitaux. "Comme chaque hiver, la bronchiolite induit un surcroît de sollicitation de notre système de santé, qui intervient dans un contexte où nos structures hospitalières sont déjà fragilisées par deux années et demi de crise sanitaire et d’importantes difficultés de recrutement", précise le ministère dans un communiqué. Appelé plan "ORSAN" pour "organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles", il a pour objectif de "renforcer la capacité des autorités sanitaires à garantir une réponse coordonnée sur chaque territoire", soit donner plus de moyens aux régions pour qu’elles puissent assurer une prise en charge des enfants malades. Dans tout le pays, le seuil d’alerte est à son niveau maximal, néanmoins, Santé Publique France souligne une intensité "globalement plus marquée" dans les régions de la moitié nord de la France.

En général, "la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours"

Selon le ministère de la Santé, environ 30 % des enfants de moins de deux ans sont touchés chaque année par la maladie. Cette infection respiratoire, provoquée par le virus respiratoire syncytial (VRS), est responsable d’épidémies saisonnières qui démarrent généralement à la mi-octobre, avec un pic en décembre. Chez l’adulte et l’enfant de plus de deux ans, l’infection par ce virus est généralement asymptomatique, mais chez les plus petits, elle peut être grave. D’abord, elle se manifeste par un rhume, puis la toux peut devenir plus importante et la respiration sifflante. "Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines", précise le ministère de la Santé. En cas de forte gêne à la respiration, de refus de s’alimenter, de somnolences ou de malaises, il faut se rendre aux urgences ou faire le 15. Pour limiter les contaminations, il est recommandé de porter un masque lorsqu’on est malade, de se laver régulièrement les mains et d’éviter les contacts.