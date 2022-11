Bronchiolite : en Île-de-France, déjà 28 enfants en réanimation pédiatrique transférés vers d'autres régions

L'ESSENTIEL Le 22 octobre, un collectif de 7000 soignants en pédiatrie avait adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour déplorer des conditions de travail et une prise en charge inadaptées, résultats d'une "inaction politique irresponsable".

L’Agence européenne du médicament a donné son feu vert fin septembre à la future mise sur le marché d’un vaccin contre la bronchiolite pour les bébés de moins d’un an.

Les lits et les moyens manquent : voilà la situation à laquelle font face actuellement les services de réanimation pédiatriques des hôpitaux franciliens.

Epidémie de bronchiolite : les services pédiatriques franciliens saturent

La région, en phase épidémique de bronchiolite depuis le 3 octobre a constaté une nette augmentation des passages aux urgences des enfants depuis trois semaines. En effet, actuellement, 27,5 % des passages aux urgences pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans sont suivis d'une hospitalisation, selon l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France (ARS).

Or le nombre de lits est inférieur à ce qu'il était en 2021 et les services pédiatriques rencontrent des difficultés à recruter des soignants, notamment des infirmières. En Île-de-France, 28 transferts en réanimation pédiatrique ont ainsi dû été effectués vers d'autres régions.

La bronchiolite ne nécessite pas toujours un passage aux urgences

La bronchiolite est une maladie virale qui touche les voies respiratoires du nourrisson et dont les symptômes peuvent durer une dizaine de jours. Elle se caractérise par "un épisode de gêne respiratoire dont les signes sont une toux et une respiration rapide et sifflante", indique le site de la Sécurité Sociale.

Alors que ces transferts de petits patients poussent les parents à se déplacer vers d’autres régions, Santé publique France leur conseille de ne pas se rendre systématiquement aux urgences, sauf si l’enfant est âgé de moins de six semaines, s'il est un ancien prématuré de moins de trois mois, s'il a une maladie respiratoire ou cardiaque, s'il boit moins de la moitié de ses biberons à trois repas consécutifs, s'il vomit systématiquement, s'il dort en permanence ou pleure de manière inhabituelle et ne peut pas dormir.

En cas de doute, il est conseillé de téléphoner au 15.

Alors que l'État a débloqué 150 millions d'euros pour les services en tension, l’ARS a expliqué à l'AFP avoir élaboré "un plan d'action pour préparer le dispositif hivernal et soutenir les équipes hospitalières", notamment en ouvrant la Cellule régionale d'appui Bronchiolite (CRAB) permettant de chercher des places pour les malades.