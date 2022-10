Épidémie de bronchiolite : comment reconnaître les signes d'alerte ?

L'ESSENTIEL Près de 30 % des enfants âgés de moins de 2 ans sont touchés par la bronchiolite chaque année.

Le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) peut être présent sur les jouets, les tétines et les doudous que les enfants portent souvent à leur bouche.

Dans son dernier bilan épidémiologique publié le 12 octobre, Santé publique France a alerté sur une augmentation des cas de bronchiolite. En l’espace d’une semaine, 2.058 enfants touchés par l'infection respiratoire et âgés de moins de deux ans ont été pris en charge aux urgences, soit une hausse de 41 % par rapport à la semaine précédente.

Bronchiolite : quatre régions placées en situation épidémique

L’épidémie saisonnière de bronchiolite débute généralement à la mi-octobre et se termine à la fin de l’hiver avec un pic épidémique pendant le mois de décembre. Mais cette année, la France est concernée par une épidémie précoce. À ce jour, quatre régions ont été placées en phase épidémique : les Hauts-de-France, l’Ile-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.

D’autres zones sont également considérées comme en phase pré-épidémique. C’est notamment le cas des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Quels sont les symptômes de la bronchiolite ?

La bronchiolite se traduit par une infection respiratoire des petites bronches qui est principalement due au Virus Respiratoire Syncytial (VRS). Ce micro-organisme engendre une inflammation des parois des petites bronches, autrement dit les bronchioles, et une augmentation des sécrétions à l’origine de leur obstruction.

Les premiers jours, la bronchiolite provoque un simple rhume ou une rhinopharyngite. L’enfant a le nez bouché ou qui coule avant d'être touché par une toux importante ainsi que d’une respiration sifflante. Dans certains cas, le petit peut être gêné pour respirer, manger ou dormir. Il peut également être atteint par une fièvre.

Face aux signes cliniques, les parents peuvent consulter le médecin traitant ou le pédiatre pour qu’il confirme le diagnostic de bronchiolite. "Les deux premiers jours nécessitent une surveillance importante du nourrisson, puis la respiration s'améliore rapidement. La bronchiolite est le plus souvent une maladie bénigne. Cependant, les très jeunes enfants et plus particulièrement les nourrissons de moins de 2 mois peuvent présenter une forme plus grave nécessitant une hospitalisation", prévient Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Bronchiolite : comment se propage l’infection ?

La bronchiolite est très contagieuse. Les adultes et les enfants plus âgés peuvent être des porteurs asymptomatiques ou être uniquement touchés par un simple rhume. Le virus est contenu dans les sécrétions salivaires. Un patient infecté peut donc le transmettre à une autre personne lorsqu'il tousse, parle ou éternue. Cette infection respiratoire peut aussi contaminer les mains et les objets.

Quels sont les traitements pour soigner la bronchiolite ?

Les antibiotiques ne sont pas préconisés pour soigner la bronchiolite, car ils sont inefficaces contre les virus. Le médecin peut cependant recommander plusieurs solutions pour aider un enfant malade à mieux respirer. Les parents peuvent notamment :

le mettre droit lorsqu’il est éveillé pour qu’il puisse respirer plus facilement ; éviter de fumer en sa présence pour limiter les risques d’aggravation et de rechutes de la maladie

"Votre médecin vous donne des conseils pour assurer la surveillance de votre enfant tout particulièrement au cours des deux premiers jours. Il vous explique les signes d'alerte devant faire consulter de nouveau et reprogramme, si nécessaire, une nouvelle consultation pour vérifier que la bronchiolite est en voie de guérison", complète Ameli Santé.