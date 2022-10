Maladie inflammatoire de l'intestin : un herbicide très répandu en cause

L'ESSENTIEL Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (ou MICI) regroupent la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH).

Toutes deux se caractérisent par une inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire intestinal.

Les MICI sont le plus souvent diagnostiquées entre 20 et 30 ans, mais elles peuvent survenir à tout âge et 15 % des cas concernent des enfants. Plus de 200.000 personnes sont concernées en France, selon l'Inserm.

Les maladies inflammatoires de l'intestin, qui provoquent une inflammation gastro-intestinale chronique, sont de plus en plus courantes dans les pays industrialisés, notamment en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Des chercheurs du Brigham and Women's Hospital, le deuxième plus grand hôpital d'enseignement de la Harvard Medical School à Boston aux États-Unis, ont identifié les agents chimiques présents dans l'environnement qui favorisent l'inflammation gastro-intestinale, à l'aide d'une technologie de pointe.

Les résultats de leur étude, publiés le 19 octobre dans la revue Nature, ont identifié un désherbant, le propyzamide, comme un des produits chimiques qui augmente l'inflammation dans l'intestin grêle et le gros intestin. Cet herbicide est utilisé couramment sur les terrains de sport et les cultures de fruits et de légumes pour tuer les mauvaises herbes.

Maladies inflammatoires : l'importance des facteurs environnementaux

"Les facteurs environnementaux sont connus pour être tout aussi importants que les facteurs génétiques pour influencer le déclenchement de maladies auto-immunes et inflammatoires", déclare un des auteurs, le professeur Francisco Quintana, dans un communiqué. "Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur ces facteurs environnementaux, nous pouvons développer des stratégies à l'échelle nationale pour limiter les expositions. Certains produits chimiques ne semblent pas être toxiques lorsqu'ils sont testés dans des conditions de base, mais nous ne connaissons pas encore l'effet d'expositions chroniques à faible niveau sur des décennies ou au début du développement", poursuit-il.

À l'aide de cultures de cellules humaines, de poissons zèbres et d'études sur des souris, les chercheurs ont montré que le propyzamide interfère avec le récepteur aryl-hydrocarbone (AHR), une protéine présente dans l’ADN. Selon les chercheurs, ce récepteur qui a un rôle dans la réponse aux toxines environnementales semble aussi avoir un lien avec la régulation immunitaire. L’étude décrit le mécanisme par lequel cette interférence entraîne une augmentation de l'inflammation intestinale.

Une découverte utile pour lutter contre les maladies auto-immunes

Le professeur Quintana ajoute que cette découverte pourrait grandement aider dans la recherche de traitements pour d'autres maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques et le diabète de type 1. "Cette méthode peut identifier de nouveaux candidats chimiques pour des études épidémiologiques, ainsi que de nouveaux mécanismes qui régulent les réponses auto-immunes. De plus, cette plateforme peut également être utilisée pour cribler et concevoir des médicaments anti-inflammatoires thérapeutiques", affirme-t-il.

Désormais, son équipe étudie la possibilité de créer des nanoparticules et des probiotiques capables de cibler la voie inflammatoire qu'ils ont découverte.