Perturbateurs endocriniens

La France exporte dans plusieurs pays un herbicide qu'elle interdit

Après la Suisse, c'est au tour de la France d'être épinglée pour la vente vers d'atrazine, un herbicide toxique, à des pays en développement.

Lorsque l'hôpital se moque de la charité. La France exporte des produits phytosanitaires toxiques, interdits chez elle. D'après les données de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sept cargaisons d'atrazine auraient en effet déjà été exportées vers l'Azerbaïdjan, la Chine, le Pakistan, le Soudan, la Suisse et l'Ukraine depuis le début de l'année, sans que les quantités de produit soient connues.

L'herbicide, un perturbateur endocrinien interdit en France depuis 2001 – utilisé jusqu'en 2003 – et en Europe depuis 2004, est pourtant accusé de polluer les eaux souterraines, de provoquer des réactions allergiques cutanées, et même des problèmes de développement neurologique chez les fœtus, d'après l'Inserm.

Et la France n'est pas le seul pays hypocrite. C'est en effet l'ONG suisse Public Eye qui avait révélé au début du mois de mai que son pays hôte continuait à exporter le produit vers l’Argentine, le Brésil, le Cameroun, la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Pérou et la Thaïlande, après avoir mis la main sur des documents d'expédition de la société Syngenta. Ce leader du désherbant est en effet helvète : le groupe de la ville de Bâle détiendrait entre 40 et 50 % des parts de marché mondiales.





Problème moral et légal

L'association accuse les pays exportateurs, la Suisse et la France donc, mais aussi l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, de violer les termes de la convention de Bâle, et de celle de Bamako. La première régule le transit de déchets toxiques entre pays, et la seconde stipule qu'est considéré comme déchet toxique « les substances dangereuses qui ont été frappées d’interdiction [...] dans les pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l’environnement », rappelle Public Eye.