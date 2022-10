Travail : 51 % des Français déclarent souffrir du bruit

L'ESSENTIEL 42 % des salariés savent comment réagir en cas de troubles de l’audition provenant d’une forte exposition sonore à leur poste de travail.

Boule quies, casques anti-bruit, espaces pour s’isoler, changements des matériels… 50 % des employeurs ont mis en place au moins une solution pour réduire le bruit dans leurs locaux.

Dans l’Hexagone, un travailleur sur deux est dérangé par le bruit sur son lieu de travail. C’est ce que signale le baromètre Ifop-JNA, réalisé à l'occasion de la Semaine de la santé auditive au travail. Pour parvenir à cette conclusion, l’association Journée Nationale de l’Audition a mené une enquête auprès d’un échantillon de 1.118 personnes, représentatif de la population française active âgés de plus de 18 ans.

Bruit au travail : quels sont les secteurs les plus touchés ?

D’après les résultats, les Franciliens et les ouvriers (65 %) sont ceux qui souffrent le plus du bruit. Parmi les secteurs les plus touchés par les nuisances sonores, on retrouve le commerce (qui inclut la réparation d’automobiles, les transports, l’entreposage, l’hébergement et la restauration). L’agriculture et l’industrie se classent en deuxième position. Ensuite, on retrouve le BTP.

53 % des télétravailleurs ne veulent plus retourner au bureau à cause du bruit

Pour un télétravailleur sur deux, la gêne du bruit pourrait leur faire fuir le présentiel. Selon le baromètre, 35 % des salariés sont importunés par le bruit provenant de l'extérieur, 28 % sont gênés par les allers et venues de leurs collègues, 27 % sont dérangés par les conversations et 23 % par le matériel utilisé, à savoir les imprimantes, ou les ordinateurs.

Le bruit peut avoir un impact sur la santé des travailleurs

Le sondage indique que les nuisances sonores peuvent avoir des répercussions sur les relations au travail. Le bruit est à l’origine d’incompréhensions, de tensions et de conflits. Il peut également rendre les salariés agressifs lors des échanges ou les inciter à fuir la communication avec les autres et à se replier sur eux-mêmes.

À cause des nuisances sonores, les employés peuvent souffrir de stress (56 %), être plus fatigués ou irritables (66 %). Autres symptômes provoqués par le bruit : des acouphènes (39 %), des troubles du sommeil (39 %), une dépression (38 %), l’hypertension (30 %) et un début de surdité (34 %).