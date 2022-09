Travail : prendre des micro-pauses booste le bien-être

L'ESSENTIEL Une récente étude a révélé que les micro-pauses de moins de dix minutes pourraient être associées à une diminution de la fatigue et à une augmentation de l’énergie.

Se reposer sur une courte durée permettrait également d'améliorer la sensation de bien-être au travail.

Difficultés de concentration, baisse de motivation, stress… Il n’est pas évident d’être tout le temps productif au travail. Pour se revigorer pendant la journée, les salariés peuvent avoir recours à différentes astuces : boire un verre d’eau citronnée, sortir à l’extérieur ou encore mâcher un peu de menthe.

Activités relaxantes, temps de silence...

Une récente étude publiée dans la revue Plos One, a révélé que les micro-pauses de moins de dix minutes pourraient être associées à une diminution de la fatigue et à une augmentation de l’énergie. Pour parvenir à ces conclusions, Patricia Albulescu, de l'Université de l'Ouest de Timioara, (Roumanie), et ses collègues ont réalisé une méta-analyse de 22 études qui ont observé les bénéfices des micro-pauses pendant une journée de travail. Ces travaux ont été diffusés au cours des 30 dernières années.

Dans les recherches étudiées, les tâches effectuées par les employés ont été différentes en fonction du poste occupé. Dans certains cas, les participants ont dû pratiquer des simulations associées à leur travail et des tests cognitifs non-liés à leurs activités professionnelles. La durée et le type de pause ont varié selon les études. Certaines travaux ont analysé des pauses comprenant des activités relaxantes, un temps de silence ou des visionnages de vidéo.

Les micro-pauses boostent-elles les performances professionnelles ?

D’après les conclusions de l’analyse, les micro-pauses favoriseraient le bien-être au travail. "Nos résultats ont révélé que les micro-pauses sont efficaces pour préserver des niveaux élevés de vigueur et atténuer la fatigue", ont souligné les auteurs de la recherche.

Ces courts instants de répit n’ont cependant aucun impact sur la performance des salariés. Des pauses plus longues seraient donc nécessaires afin d’être plus performants pour des tâches créatives ou de bureau. Ce n’est cependant pas le cas pour des missions plus exigeantes sur le plan cognitif.