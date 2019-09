Travail : améliorer la vie des salariés par de petits gestes est bénéfique pour leur état de santé

Un petit geste peut représenter beaucoup. Dans le cadre du travail, cela permettrait d’améliorer la santé et les performances des employés. Des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie montrent que les attentions des employeurs à l’égard de leurs employés ont des conséquences positives sur leur état de santé et donc sur leur productivité.

"La solution idéale pour améliorer les performances et la santé au travail serait d’augmenter les salaires ou de réduire la charge de travail, explique Bu Zhong, le directeur de la recherche, mais lorsque ces solutions ne sont pas réalisables, nous avons constaté que de petits cadeaux pouvaient faire une grande différence."

Des fruits frais au déjeuner

Dans le cadre de leur recherche, Bu Zhong et ses collègues ont travaillé avec des chauffeurs de bus chinois. Chaque midi, ils reçoivent un plateau repas de la part de l’employeur, pour l’étude, des fruits frais ont été ajoutés pendant 3 semaines. Les 86 chauffeurs de bus ont répondu à des sondages avant, pendant et après le test.

"Les conducteurs de bus ont signalé, de manière significative, précise Bu Zhong, moins de symptômes de dépression une semaine après l’expérience en comparaison à ce qu’ils avaient renseigné une semaine avant le démarrage de cette expérience". Ils avaient également plus confiance en eux et en leur capacité à accomplir de choses. "Cette étude montre que les employés peuvent être sensibles à toutes les améliorations de leurs conditions de travail", insiste le directeur de l’étude. De petites étapes qui doivent en principe être suivies d’améliorations plus concrètes des conditions de travail. En France, 36% des actifs auraient déjà fait un burn out d’après une enquête de la CFDT publiée en 2017.