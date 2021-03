Le safran efficace contre le stress et les coups de blues

L'ESSENTIEL Le safran est un produit agricole classé dans la famille des épices.

Une étude démontre les effets d'une capsule aux extraits de safran qui améliore l'humeur et diminue le stress

Une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Nutrition démontre que le safran améliore l’humeur et diminue le stress. Ces résultats "indiquent que Safr'Inside™ (extrait de safran encapsulé riche en safranal) est efficace sur l'humeur et la régulation du stress auprès des personnes saines souffrant d’une baisse de moral ou d’un stress ponctuel" se félicite la PME française Activ’Inside, à l’origine du produit.

"Amélioration de l’humeur des participants et de leurs relations sociales"

En partenariat avec des structures académiques (Brain Performance and Nutrition Research Centre (Northumbria University) - ITERG, Nutrition-Health & Lipid Biochemistry Department - Université de Bordeaux, INRAE, NutriNeuro), la société a mené un essai clinique randomisé, en double aveugle, pour comprendre comment sa solution à base de safran pouvait contribuer à améliorer l'humeur, le bien-être et le stress psychosocial chez les adultes en bonne santé.



Pendant 8 semaines, 56 hommes et femmes âges de 18 à 54 ans ont été scindés en deux groupes parallèles, et ont quotidiennement consommé 30 mg de Safr'Inside™ ou de placebo, en 2 prises de 15 mg. "Cette supplémentation chronique a montré que l’extrait de safran Safr’InsideTM permettait d’améliorer l’humeur des participants et leurs relations sociales de façon significative", estiment les scientifiques.



L’efficacité en prise aigüe de 30mg de Safr’InsideTM avant de faire face à un stress a été également testée sur des sujets sains. "En 30 minutes, Safr’InsideTM a permis d’inhiber les effets délétères du stress sur la santé cardiaque", poursuivent-ils.

Une alternative aux traitements pharmacologiques

Comparé aux traitements pharmacologiques des troubles de l’humeur et du stress, qui comportent des risques d’effets indésirables et de dépendance, Activ’Inside montre ainsi que son extrait de safran peut constituer une solution alternative naturelle.



"Les résultats de notre essai clinique valident toute la pertinence de notre solution Safr’Inside™ à répondre à un enjeu de santé public majeur affectant une large part de la population. En outre, alors que la crise sanitaire entraine une forte augmentation de l'anxiété, de la dépression et de l'insomnie au sein de la population, Safr’Inside™ apparait désormais être un candidat prometteur pour améliorer le bien-être émotionnel chez les personnes en bonne santé et contribuer à une meilleure résistance contre le développement de troubles liés au stress", précise Benoît Lemaire, Président d’Activ’Inside.