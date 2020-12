Zika : le virus nuit au développement de la rétine pendant la grossesse

La conjonctivite fait partie des symptômes fréquents d’une infection par le virus Zika, parmi la fièvre et les douleurs musculaires. Mais ce n’est pas l’unique conséquence de la maladie pour les yeux. Dans une étude réalisée sur des singes, des chercheurs américains constatent que le virus nuit au bon développement oculaire du fœtus pendant la grossesse. Les résultats ont été publiés dans la revue JCI Insight.

Pourquoi avoir étudié des singes ?

"Notre étude montre que le virus affecte le développement du foetus pendant la grossesse, mais pas la croissance de l’œil après la naissance", précise Glenn Yiu co-auteur de l’étude, avec Koen Van Rompay. "On savait déjà qu’une infection congénitale par le virus Zika pouvait provoquer des déficiences visuelles, mais nous ne savions pas si le virus continuait à se répliquer après la naissance ou s’il continuait de perturber le développement oculaire", ajoute-t-il. Dans cette recherche, deux femelles macaques Rhesus enceintes ont été infectées par le virus à la fin de leur premier trimestre de grossesse. Les scientifiques ont choisi cette race de singes pour plusieurs raisons : ce sont des hôtes naturels du virus Zika, ils ont des caractéristiques immunitaires et oculaires proches de celles des humains et ils ont une macula, une zone jaune au cœur de la rétine, comme les humains. Pendant deux ans, les chercheurs ont suivi les singes pour analyser le développement oculaire des jeunes animaux.

Des symptômes différents de ceux habituellement constatés

Depuis son apparition et son identification, il a été constaté que le virus Zika provoque des micro-encéphalies, ainsi que des troubles du comportement chez les enfants exposés pendant la grossesse. Dans cette étude, les singes n’ont pas été touchés par ces symptômes, en revanche, les chercheurs ont remarqué qu’ils avaient différents déficits visuels. Ils souffraient notamment de colobomes, une anomalie de l’œil provoquée par un mauvais développement. Les jeunes singes avaient également un déficit de photorécepteurs, des cellules sensibles à la lumière présentes dans la rétine, ainsi qu'un manque de neurones ganglionnaires de la rétine, qui participent à la transmission de l’information visuelle au cerveau. Ces malformations congénitales n’ont pas empêché les yeux de se développer normalement pendant les deux premières années de leur vie. Pour les chercheurs, cela prouve que le virus a un impact sur la vision, uniquement pendant la grossesse.

Qu’est-ce que le virus Zika ?

Le virus Zika est transmis par un moustique et peut provoquer des microcéphalies ou un syndrome de Guillain-Barré. Identifié en 1947 pour la première fois sur des singes en Ouganda, il a provoqué d’importantes épidémies au cours des années 2000. Au total, plus de 86 pays ont été touchés. Pour s’en protéger, l’unique solution est d’éviter les piqûres de moustique en journée et la nuit. Au vu des risques pour le fœtus, les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes si elles sont dans une zone où le virus est présent.