Poumons, reins, cœur : quelles sont les complications de la Covid-19 ?

L'ESSENTIEL Cette vaste étude épidémiologique menée auprès de plus 70 000 Américains atteints de la Covid-19 conclut que les complications les plus récurrentes à la maladie sont la pneumonie et l'insuffisance pulmonaire.

Les patients peuvent aussi développer une insuffisance rénale, une septicémie ou une inflammation systémique.

En revanche, la Covid-19 ne semble pas être associée à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral.

Dans 80 % des cas, les symptômes de la Covid-19 restent légers et modérés et disparaissent en 14 jours maximum. Mais, chez certains patients, notamment ceux à risque, la gêne respiratoire liée à l’accumulation de liquide dans les bronchioles peut conduire à un manque d’oxygénation du sang et nécessiter une hospitalisation.

Il peut aussi arriver que d’autres complications liées à la Covid-19 apparaissent. Quelles sont-elles ? Pour la première fois, une vaste étude sur des patients américains ayant contracté la Covid-19 dresse un état des lieux des complications de la maladie. Publiée dans le CMAJ (Canadian Medical Association Journal), elle confirme ce que de précédentes études de plus petite envergure avaient déjà suggéré : la Covid-19 a non seulement des répercussions sur la santé pulmonaire, mais peut aussi gravement endommager les reins et met à mal le système immunitaire.

La pneumonie, première complication de la Covid-19

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont identifié 70 288 patients ayant consulté pour la Covid-19 entre le 1er mars et le 30 avril 2020 en passant au crible des demandes de remboursement des frais médicaux. Plus de la moitié des patients ont été admis à l'hôpital durant cette période, et environ 5 % ont été admis en unité de soins intensifs. L'âge médian était de 65 ans, et 55,8 % étaient des femmes. Les auteurs ont examiné tous les codes de diagnostic possibles et ont identifié ceux qui ont augmenté en fréquence après l'apparition de la Covid-19.

Il s’est avéré que les complications les plus courantes associées à la Covid-19 étaient la pneumonie et l’insuffisance respiratoire, mais aussi l'insuffisance rénale, la septicémie ou l'inflammation systémique, ce qui concorde avec d'autres études.

Le risque absolu qu'une personne atteinte de Covid-19 présente ces affections graves était de 27,6 % pour la pneumonie, de 22,6 % pour l'insuffisance respiratoire, de 11,8 % pour l'insuffisance rénale et de 10,4 % pour la septicémie ou l'inflammation systémique.

Des associations avec une série d'autres affections pulmonaires et cardiovasculaires ont également été constatées. C’est le cas du collapsus pulmonaire (un affaissement des poumons), des troubles de la coagulation sanguine et une inflammation cardiaque, bien que le risque soit relativement faible.

En revanche, contrairement aux résultats d'autres études, ces nouveaux travaux n’établissent pas de lien entre la Covid-19 et un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Selon les auteurs de l’étude, celle-ci "fournit des estimations du risque absolu et des chances relatives pour tous les diagnostics identifiés liés à la Covid-19, qui sont nécessaires pour aider les prestataires, les patients et les décideurs politiques à comprendre la probabilité de complications". Mieux comprendre l’ensemble des affections associées au nouveau coronavirus "peut aider à établir un pronostic, guider les décisions de traitement et mieux informer les patients quant à leurs risques réels pour les diverses complications de la Covid-19 rapportées dans la littérature et les médias", conclut le Dr William Murk, co-auteur de l’étude.