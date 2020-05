Les invités du Dr Jean-François Lemoine :

- Nicolas Revel, directeur général de l'Assurance Maladie. Face aux accusations de non respect du secret médical et de la confidentialité des données de santé dans le cadre de la détection des nouveaux cas de Covid-19 et de la recherche des cas contacts, il rappelle que la CNAM travaille au quotidien avec les médecins et que le secret médical a toujours été respecté dans ces échanges. Et il souligne que la recherche des cas contacts repose sur le volontariat et que les données des patients Covid ne seront conservées que trois mois.

- Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, souligne que la déclaration des cas de Covid-19 peut être comparée à celle des affections de longue durée (ALD) qui ne posent pas de problème de violation du secret médical par l'Assurance maladie.

- Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, rassure lui aussi sur le respect du secret médical et précise que la déclaration obligatoire par le médecin à l'Assurance Maladie n'est pas spécifique à la Covid-19 puisqu'elle concerne déjà 34 maladies.