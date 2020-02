Sport : le tempo de la musique que vous écoutez influe sur votre énergie

Il est très courant d'écouter de la musique lorsque l'on pratique du sport, notamment pour s'évader et penser à autre chose qu'à la fatigue ou aux douleurs musculaires. Des chercheurs se sont intéressés à la relation entre le tempo de la musique et la perception de l'effort lors de différents exercices. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Frontiers in Psychology.

Le tempo booste l'énergie

Pour mener leur étude, ils ont recruté 19 jeunes femmes âgées de 24 à 31 ans, qu'ils ont réparties en deux groupes : l'un devait marcher à une allure de 6,5km/h sur un tapis de course et le deuxième devait pratiquer un exercice de musculation intense sur une presse à cuisse.

Certaines se sont pliées à la règle sans écouter de musique, d'autres ont écouté des chansons à faible tempo (c'est-à-dire compris entre 90 et 110 Battements par minute), d'autres encore à tempo moyen (entre 130 et 150 bpm) et enfin, certaines d'entre elles ont pratiqué l'exercice demandé en écoutant de la musique avec un tempo compris entre 170 et 190 bpm. Les chercheurs ont enregistré la fréquence cardiaque des 19 jeunes femmes et recueilli leur avis à la fin de la session d'entraînement.

Il semblerait qu'un tempo élevé boosterait notre énergie et nous pousse à fournir plus d'efforts sans vraiment nous en rendre compte. "Nous avons constaté qu'écouter de la musique à un tempo élevé pendant l'exercice entraînait une augmentation du rythme cardiaque alors que l'effort perçu est plus faible par rapport à un moment sans musique, écrit le Pr Luca Ardigo, co-auteur de l'étude. Cela signifie que l'exercice semblait demander moins d'effort, alors qu'il était plus bénéfique en termes d'amélioration de la forme physique".

Un tempo élevé influe davantage lors d'un exercice d'endurance

"Des changements plus substantiels du rythme cardiaque ont été enregistrés au cours des exercices d'endurance (11%), par rapport aux exercices de haute intensité (6,5%)", rapporte également le chercheur, suggérant qu'un tempo élevé influe davantage lors d'un exercice d'endurance que pendant un entraînement de musculation. A terme, le Pr Ardigo espère étudier les effets de la musique (et non du tempo) lors d'une activité physique. D'autres études seront nécessaires pour mieux comprendre l'influence de la musique sur notre motivation.

Les Français ne bougent pas assez

Selon l'Observatoire national de l'Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS), "l’activité physique et la sédentarité sont des déterminants de santé majeurs. La pratique d’une activité physique, même modérée, joue un rôle important dans la prévention et la prise en charge des principales maladies chroniques non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, certains cancers, diabète, obésité, ostéoporose…) ainsi que dans l’amélioration de la santé psychologique".

En France, d'après le Baromètre santé nutrition 2008, moins de la moitié des adultes (43%) ont un niveau d’activité physique en accord avec les recommandations internationales, 24% ont un niveau d’activité modéré (l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche par jour) et 33% ont un niveau insuffisant. Les hommes sont plus actifs que les femmes, mais une baisse de l'activité physique est observée chez eux avec l'âge.

Comme le rappelle le gouvernement, "il est recommandé aux adultes de pratiquer 30 minutes d’activité physique développant l’aptitude cardio-respiratoire d’intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine, en évitant de rester 2 jours consécutifs sans pratiquer". Pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, "il est recommandé de pratiquer au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à élevée".