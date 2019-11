L'amour d’une mère peut aider l'adolescent à éviter les relations violentes.

Le lien qui unit une mère à ses enfants est primordial. Selon les résultats d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Buffalo, il pourrait être décisif pour la construction des relations des adolescents une fois atteint l’âge adulte. D’après les résultats publiés le 1er novembre dans le Journal of Interpersonal Violence, les adolescents qui partagent un lien fort et positif avec leur mère pendant leur adolescence évitent les relations violentes au cours de leur vie. Cela peut se produire même si la mère elle-même a été une relation conflictuelle.

Pour les besoins de l'étude, plus de 140 adolescents dont les parents étaient mariés ou cohabitaient au moment de leur naissance ont été interrogés. Jennifer Livingston, chercheuse principale et professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de l'université du Nouveau-Brunswick, affirme que les recherches antérieures avaient démontré que les adolescents qui sont exposés à deux mariages conflictuels à un jeune âge courent un plus grand risque de subir de la violence dans leurs relations romantiques, mais la nouvelle étude a révélé que la relation de l'enfant avec leur mère sert de tampon en favorisant potentiellement le sentiment de valeur personnelle de l'adolescent.

Une relation où l'adolescent se sent aimé

Pour Jennifer Livingston, la relation que les parents partagent avec leurs adolescents aide à façonner le processus des enfants à propos d'eux-mêmes et des autres. Ils développent un sentiment d'inutilité et se sentent déverrouillés lorsque leur principal tuteur est violent ou incohérent. Cependant, une parentalité positive, caractérisée par l'acceptation et l'aide chaleureuse, aide les enfants à former des modèles de travail internes positifs dignes d'amour et de respect.

L'estime de soi et l'amour aident les enfants à développer des interventions qui les empêchent d'être victimes de violence sexuelle, physique et émotive dans une relation. Jennifer Livingston, qui est également membre du corps professoral de l'Institut clinique et de recherche sur les toxicomanies (CRIA) de l'Université du Nouveau-Brunswick, affirme que plus de 30 % des adolescents sont victimes d'une forme de violence de la part d'un partenaire romantique.

Au cours de l'étude, les chercheurs ont examiné les familles dans lesquelles au moins un parent, surtout le père, avait un problème d'alcoolisme, car il existe un lien direct entre l'alcoolisme du père et le dysfonctionnement familial. Selon Livingston, bien que l'alcoolisme chez l'un des parents n'ait pas été directement lié à la violence dans les fréquentations des adolescents, les enfants qui grandissent dans des familles où l'un des parents a des problèmes sont plus exposés aux conflits conjugaux et à des pratiques parentales difficiles que les enfants des familles non-alcooliques.

“Il est clair que tous les enfants de familles alcooliques ne sont pas impliqués dans la violence dans les fréquentations, ce qui suggère qu'il y a aussi des facteurs de protection en jeu. Ces facteurs de protection doivent être identifiés pour faire progresser les efforts de prévention” indique Jennifer Livingston.

Les participants qui ont répondu aux sondages étaient des lycéens en seconde, en première ou en terminale. Ils faisaient état de leur exposition aux conflits entre leurs parents, de leur perception de leur relation avec leur mère et de toute participation à la violence dans les fréquentations. Les chercheurs ont découvert que les enfants dont le comportement parental des mères était positif étaient moins susceptibles d'être victimes de violence dans les fréquentations à l'adolescence, même lorsque le niveau de conflit dans le mariage de leurs parents était élevé.

L'influence des parents reste à préciser

Cependant, la chaleur, la réceptivité et le soutien moindres de la mère n'ont pas réussi à atténuer les effets néfastes des conflits conjugaux sur ses enfants.

“L’influence conjointe des conflits parent-à-parent et des interactions mère-enfant suggère le besoin d'une approche d'intervention sur plusieurs fronts qui favorise la communication et la résolution des conflits dans le mariage et un comportement parental positif avec les enfants” précise Jennifer Livingston.

“J’ai découvert que les parents qui ont acquis des compétences efficaces en matière de résolution de conflits le transmettent à leurs enfants, ce qui, en bout de ligne, a une incidence sur leurs relations au cours de leur vie. La capacité de résoudre les conflits peut aussi réduire le stress et permettre aux parents de mieux répondre aux besoins de leur enfant”, conclut Jennifer Livingston.

A l’avenir, d'autres études pourraient être menées pour déterminer l'effet des conflits conjugaux sur les enfants de sexe masculin et féminin, et si les effets protecteurs d'un comportement parental positif persistent si la mère est le parent alcoolique.