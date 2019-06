Problèmes de pénétration : à 20 ans, on lui découvre un vagin de deux centimètres

Au Pakistan, une jeune femme de 20 ans a fini par consulter des médecins, car elle avait des difficultés à avoir des rapports sexuels avec son mari, qu’elle avait récemment épousé. Vierge avant le mariage, elle n’avait constaté aucun problème de ce genre auparavant. De fait, à chaque tentative, la pénétration se révélait impossible, déclenchant des violences verbales et physiques de son conjoint. Meurtrie, la jeune femme retourne finalement vivre chez ses parents.

Un utérus de taille normale

Lors d'une consultation médicale, la patiente indique qu’elle souffrait depuis trois ans de douleurs dans le bas-ventre, et qu’elle n’avait jamais eu ses règles, ce que sa mère avait mis sur le compte d’une puberté très tardive. "Le développement des seins était normal pour l'âge, comme toutes les autres caractéristiques sexuelles", décrivent les médecins dans le BMJ. Une échographie a montré un utérus de taille normale et des ovaires en bonne santé. Rien à signaler non plus du côté du profil hormonal.



C’est finalement un simple touché vaginal qui résoudra le mystère : la jeune femme avait un vagin d’à peine 2 centimètres de long, qui n'était pas relié à ses organes génitaux internes. Les personnes qui souffrent de cette malformation embryonnaire n’arrive pas à écouler leur sang menstruel, ce qui peut causer des douleurs abdominales. Leur condition peut passer inaperçu jusqu’à l’adolescence.

Intervention chirurgicale

Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale pour relier les deux parties du vagin de la femme, en découpant les tissus qui bloquaient le passage des règles. Trois mois après l'opération, la patiente a pu avoir des rapports sexuels sans douleur. Elle est tombée enceinte sept mois plus tard, donnant naissance à un petit garçon.