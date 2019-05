Hypothyroïdie infraclinique : les traitements hormonaux sont inutiles dans la majeure partie des cas

L’hypothyroïdie infraclinique est un trouble défini par la conjonction de deux facteurs : un taux de thyréostimuline (TSH) élevé et un taux normal de thyroxine libre. L'hormonothérapie substitutive est fréquemment prescrite pour essayer d'améliorer des symptômes non-spécifiques qui euvent exister, comme une fatigue ou des troubles de l'humeur. Un groupe d'experts internationaux conteste cependant l’intérêt de ces médicaments pour la plus grande partie des patients. Les résultats de leur travaux sont publiés dans le British Medical Journal.

