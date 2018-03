Dérriére l’affaire Levothyrox… il y a la thyroïde!

La thyroïde n’a rien d’un artifice de décoration. C’est même un élément essentiel. Sans thyroïde, on meurt. Avec une mauvaise thyroïde, on est idiot.

Hyperthyroïdie - Hypothyroïdie

Avec une super thyroïde, on est super excité car une des hormones produites par cette glande, a un rôle d’accélération des réactions chimiques de notre corps. Selon donc la production d’hormones, on peut être hypothyroïdien ou hyperthyroïdien.

Hypo, l’hormone est rare. Tout est ralenti, du rythme cardiaque au rythme de la vie. Le traitement sera simple, prise quotidienne d’hormones thyroïdiennes. Les symptômes disparaîtront en quelques mois, mais, il s’agira d’un traitement à vie. Cette hormone thyroïdienne est composée essentiellement d’iode. L’iode que l’on trouve dans le sel de table. L’iode qui est en quantité suffisante dans l’alimentation normale d’un Français d’aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas il y a quelques dizaines d’années. Les médecins connaissaient bien alors, une maladie que l’on appelait « le crétinisme des montagnes ». Loin de la mer, certains enfants privés d’iode souffraient d’un ralentissement généralisé. Si la bêtise est encore parfois présente sur certaines pistes de ski aujourd’hui, la médecine, en revanche, a vaincu définitivement cette forme de crétinisme. Reste l’hyperthyroïdie. Là, la production d’hormones est trop importante. Tout est accéléré, pouvant même faire croire à une maladie psychiatrique. Tout fonctionne trop et trop vite, pouvant parfois mettre la vie en péril. Il faut donc détruire les hormones en excès, freiner leur production, parfois même supprimer la thyroïde. Hypo ou hyperthyroïdien, on comprend bien la cause, les conséquences et le traitement.

Goitre

Mais, pour beaucoup de gens, le symbole de la souffrance de la thyroïde, c’est la présence d’un goitre. Alors hypo ou hyperthyroïdien le goitre ? Les deux mon général… car une thyroïde augmentée de volume, hypertrophiée peut produire des quantités insuffisantes ou excessives d’hormones. Voire des quantités normales et là, il ne s’agira que d’un préjudice esthétique car, chose étonnante, même volumineux un goitre entraîne peut d’inconfort et la sensation de boule ou de gène dans la gorge qui pourrait le faire suspecter est plus souvent due à l’émotion qu’à la thyroïde.

Reste que la thyroïde, comme toutes les glandes, peut devenir cancéreuse, alors en cas de masse suspecte au niveau du nœud papillon, l’analyse s’impose.

Le Levothyrox

Ce médicament est très prescrit parce qu’il contient une de ces hormone de la famille des hormones thyroïdiennes, la thyroxine. Il est utilisé pour la remplacer lorsque celle-ci n’est plus assez secrétée par la thyroïde soit parce que la glande est déficiente, soit parce qu’une autre glande qui la commande, l’hypophise joue mal son rôle.

On le prescrit aussi en cas de goitre pour freiner l’action ex-citatrice de l’hypophise sur la thyroïde.

Tout cela explique pourquoi 2,3 millions en prennent quotidiennement.