Cancer : l’apixaban permet de réduire le sur-risque de caillots sanguins

Un essai clinique canadien publié dans le New England Journal of Medicine a trouvé comment éviter les caillots sanguins (ou thromboembolies veineuses) chez les personnes atteintes de cancer. Environ la moitié des malades pourraient bénéficier de ce traitement, qui implique la prise d'un anticoagulant appelé "apixaban".

"Le cancer augmente le risque de caillots sanguins, ce qui peut causer de la douleur, dégrader la qualité de vie et augmenter le risque de décès ", explique le Dr Philip Wells, hématologue.

2,5 mg deux fois par jour pendant six mois

Un élément clé de l'étude était l'identification des patients cancéreux présentant un risque plus élevé de formation de caillots sanguins. Pour ce faire, on a utilisé le "score de Khorana", qui est fondé sur les résultats des analyses sanguines et d'autres facteurs cliniques. Les chercheurs ont découvert qu'environ la moitié des personnes qui commençaient une chimiothérapie faisaient partie du groupe à risque élevé. Ils ont alors recruté 563 de ces malades et les ont répartis au hasard pour recevoir soit de l'apixaban (2,5 mg deux fois par jour pendant six mois), soit un placebo.

Sur les 275 patients du groupe placebo, 28 ont souffert d'un caillot sanguin dans les six mois (10,2%) comparativement à 12 des 288 patients du groupe apixaban (4,2%). Les chercheurs se sont également penchés sur les effets secondaires liés aux saignements, qui sont connus pour augmenter avec l'utilisation d'anticoagulants. Trois patients du groupe placebo ont souffert d'un saignement important (1%) comparativement à six patients du groupe apixaban (2,1%), mais tous les saignements ont pu être traités.

Environ 200 000 Français concernés

On pensait jusqu’ici que "ces médicaments causeraient trop de saignements chez les personnes atteintes de cancer", explique l’hématologue et directeur de l’étude Marc Carrier. Mais "notre étude montre que si vous choisissez les bons patients et utilisez une dose relativement faible d'un anticoagulant oral, les bénéfices l'emportent largement sur les risques", conclut-il.

Selon l’Institut national du cancer (INCa), on estime à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancer pour l'année 2017 en France métropolitaine (214 000 chez l’homme et 185 500 chez la femme). Environ 200 000 personnes pourraient donc prendre de l’apixaban.