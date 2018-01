Nutrition

Seniors : le régime méditerranéen permettrait d'éviter la dépendance

Une étude fait le lien entre alimentation et dépendance. Suivre un régime méditerranéen permettrait de prévenir la dépendance et la fragilité chez les personnes âgées.

Fragilité et dépendance sont souvent liées chez les personnes âgées. En devenant plus fragiles, elles deviennent plus susceptibles de se fracturer en tombant, de nécessiter un accompagnement quotidien voire d’intégrer une institution spécialisée.

Des chercheurs britanniques ont analysé le lien entre alimentation et fragilité. Selon eux, le régime méditerranéen aiderait à prévenir l’arrivée de la fragilité chez les seniors. Les résultats de cette étude a été publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society.

Une alimentation principalement végétale

5789 personnes ont participé à cette étude en France, en Espagne, en Italie et en Chine. Les scientifiques ont rassemblé les données d’études réalisées par d’autres chercheurs. Les personnes qui suivent un régime méditerranéen ont un risque moins élevé de devenir fragile.

Cette alimentation est basée sur la consommation de produits principalement végétaux : fruits, légumes, céréales complètes, noix et graines. « Les personnes qui suivaient le mieux ce régime étaient moitié moins susceptibles de devenir fragile en comparaison aux personnes qui suivaient peu ce type d’alimentation », explique le docteur Kate Walters, co-auteure de l’étude. De fait, chez ces personnes, la force musculaire était mieux maintenue, ainsi que le poids, l’activité et l’énergie.

Les chercheurs indiquent cependant qu’il est nécessaire de mener une étude de plus grande ampleur pour inclure d’autres facteurs de risque : tabagisme, consommation d’alcool, niveau d’exercice physique, etc.