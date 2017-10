LipiDiDiet

Une boisson à base d’oméga-3 contre l’Alzheimer

Des chercheurs européens ont réussi à montrer que la consommation d’une boisson médicale à base de lipides permet de stabiliser l’état des fonctions cognitives des personnes en pré-Alzheimer.

Des lipides pour stopper la progression d’Alzheimer ? Un consortium de recherche européen est parvenu à montrer que la consommation d’une boisson chargée en lipides permet de stabiliser les performances cognitives de personnes en pré-alzheimer. LipiDiDiet a mené son étude pendant 24 mois, sur des personnes atteintes par des symptômes avant-coureurs de la maladie. L'étude est publiée dans Lancet Neurology.

Des effets objectifs

Ces personnes ont consommé du Fortasyn Connect, une boisson médicale qui contient des Oméga 3, une sous-catégorie des lipides. Les résultats ont montré une baisse de 45% de l’aggravation de leur CDR-SB (Clinical Dementia Rating Sum of Box), l’évaluation clinique de la démence. Ce calcul est basé sur les capacités du quotidien : gérer les urgences domestiques, des transactions financières, ou se souvenir des évènements importants.

Les analyses en imagerie ont aussi montré une diminution de l’atrophie du cerveau, avec une différence de 26% pour l’hippocampe, et de 16% du volume ventriculaire. Ces zones sont fortement liées à la perte de la mémoire.

Agir au-delà des effets symptomatiques

Pour le professeur Tobias Hartmann, coordinateur du projet, « Bien que cette intervention nutritionnelle ne soit pas un remède contre la maladie d'Alzheimer, elle montre que plus nous intervenons tôt dans la maladie, plus l'avantage pour le patient est important. Réduire l’atrophie du cerveau agit plus largement, et pas uniquement sur les effets symptomatiques, ce qui n'a jamais été réalisé. » Si 47 millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer, ou d’une démence qui en est proche, il n’y a pour l’heure aucun traitement pour les soigner.