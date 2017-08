Des thérapies alternatives

Fort de ces résultats, l’équipe tente de mettre au point un programme mélangeant la pratique de la danse et de la musique. « Nous voulons évaluer un système surnommé ”Jymmin”. Il s’agit d’un capteur qui génère des notes et des mélodies en fonction des mouvements effectués par les patients. Nous savons que les malades atteints de démence réagissent vivement lorsqu’ils écoutent de la musique alors nous aimerions combiner les bienfaits de l’activité physique et de la musique », explique Kathrin Rehfeld.

Dans le même esprit, des chercheurs de l’Inserm ont lancé un projet de recherche baptisé « La caravane de la mémoire » au début de l’année 2017. Il vise à démontrer que la musique et le tango sont bénéfiques aux malades d’Alzheimer.

L’originalité de ce projet est qu’il est itinérant. Des danseurs, musiciens et chercheurs feront des haltes dans des communes de Côte d'Or, de la Nièvre, le Cher, le Var. Des ateliers seront aussi organisés ailleurs en Europe et jusqu'en Amérique du Sud. A chaque fois, de nouveaux professeurs seront formés afin d'inscrire le projet dans la durée. Le but est aussi de valider ce procédé scientifiquement en publiant une étude dans un journal scientifique.