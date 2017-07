Aider la prévention

Avec 47 millions de personnes souffrant de démence dans le monde, principalement causée par Alzheimer, et pas de traitement, le diagnostic précoce reste la seule arme pour tenter de ralentir l’apparition de la maladie, et traiter plus efficacement les symptômes. Et plus la prise en charge est précoce, meilleurs sont les résultats.

L’analyse des détails du langage n’est pas forcément facile auprès de son médecin traitant, surtout lorsqu’il s’agit de déceler des différences à plusieurs années d’intervalle. Les chercheurs de l’université du Wisconsin à Madison pensent que des logiciels informatiques mis à disposition des médecins pourraient suffire à les aider à déceler ces altérations. Ils pourraient alors facilement prédire un risque de développer une démence bien plus tôt, et améliorer les chances de leurs patients.