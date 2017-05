Étude Inserm

Alzheimer : une carence en vitamine D multiplie le risque par trois

Le risque de démence est encore plus élevé lorsque le manque de vitamine D est combiné à une carence en caroténoïdes et en bonnes graisses.

La maladie d’Alzheimer touche 15 % des personnes de plus de 80 ans, et concerne près d’un million de personnes en France. Les causes de cette maladie, qui a pourtant été découverte il y a plus de 100 ans, sont encore obscures. La recherche sur les traitements avance, mais en attendant le médicament miracle, c’est aussi du côté de la prévention que l’effort est porté.

Et l'alimentation aurait un rôle non négligeable à jouer. L’influence de la vitamine D dans le développement de la maladie taraude les chercheurs depuis quelques années. Deux articles scientifiques publiés cette semaine dans la revue Alzheimer & Dementia confirment qu’une carence multiplie les risques de développer une maladie neurodégénérative.





60 % de personnes en manque

En étudiant les données de la cohorte des Trois Cités, qui regroupe plus de 2 000 personnes âgées de plus de 65 ans, débutée en 2000 et dont le suivi est toujours assuré, ils ont établi un lien clair entre les deux. Les participants avec une carence ou une insuffisance en vitamine D ont deux fois plus de risque de développer une maladie neurodégénérative, et trois fois plus de contracter la maladie d’Alzheimer.

Un résultat inquiétant, sachant que 60 % des participants de l’étude en manquaient, et que 25 % d’entre eux étaient même carencés. Et c’est encore pire s’ils manquent aussi de caroténoïdes et d’acides gras polyinsaturés, que l’on appelle communément les « bonnes graisses » (omega-3, omega-6) : dans ce cas, le risque est multiplié par quatre.