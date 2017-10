Histoire de la médecine

Variole : la souche qui a permis de l’éradiquer viendrait du cheval

La version bovine de la variole, la vaccine, a donné son nom à la vaccination. Mais la souche utilisée pour l’éradique proviendrait en fait du cheval.

Pendant des siècles, l’infection a terrorisé les foules. Laissant de lourdes cicatrices, quand elle ne tuait pas. C’est à la variole, aujourd’hui disparue, que la vaccination doit son nom. Mais après plus de 200 ans, le mythe s’effondre. Ce n’est pas la vaccine, version bovine de la maladie, qui a permis l’éradication du virus.

D’après une enquête médicale et historique, menée en partie par l’Institut Robert-Koch de Berlin (Allemagne), la souche utilisée dans les vaccins proviendrait en fait… du cheval. Une conclusion surprenante qu’expliquent les chercheurs dans le New England Journal of Medicine.





L’ombre d’un doute

A l’origine de ce mystère, une histoire que tout passionné de médecine connaît sur le bout des doigts. Edward Jenner, médecin britannique, recherche un traitement contre la variole qui tue alors par millions. Nous sommes en 1798.

Le scientifique anglais trouve alors une solution innovante. Il effectue un prélèvement sur le bras d’une trayeuse infectée par la vaccine, dont sont atteintes ses vaches. Puis il inocule le virus à un enfant de 8 ans. Celui-ci ne développera jamais de signe de la variole. Le vaccin est inventé.







L’anecdote pourrait s’arrêter là. Mais dans les années 1930, un compatriote de Jenner note un détail perturbant. La souche utilisée dans les vaccins, produits à grande échelle, ne correspond pas tout à fait à la vaccine (cowpox virus). L’analyse des œufs de poule – utilisés pour la production – révèle la présence d’un autre virus. Inconnu au bataillon.