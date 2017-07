Changement de paradigme

Le risque bioterroriste est donc au central. Maintenant qu’il est démontré que la création de virus à partir de fragments d’ADN – notamment de certains parmi les plus dangereux – est possible, les précautions mises en place au niveau international apparaissent de plus en plus vaines.

La lutte entre « destructionists » et « retentionists » – c’est-à-dire entre ceux qui sont favorables à l’éradication totale du virus de la surface du globe, et en particulier des souches conservées par les deux laboratoires russe et américain, et ceux qui souhaitent les conserver pour continuer la recherche et le développement de vaccins – devient, elle aussi, caduque.





Législation à revoir

Des révisions de législation s'imposent au niveau international. David Evans a obtenu l’autorisation de travailler sur le virus car il s’agissait de la variole équine. Mais « il n’y a pas de doute à avoir. Si c’est possible pour la variole équine, c’est possible pour la variole humaine », estime Gerd Sutter, virologue à l’université Ludwig Maximilians de Munich, dans un article de la revue Science. Et la régulation du commerce des séquences ADN synthétiques semble complexe.

« Le monde doit juste accepter le fait que nous pouvons le faire, et nous devons trouver la meilleure stratégie pour gérer cette situation », estime, quant à lui, Davis Evans. Car cette découverte rentre dans la catégorie des recherches « dual-use », c’est-à-dire dont les résultats peuvent être utilisés à bon comme à mauvais escient.

Une dualité qui rend les éditeurs de presse scientifique frileux. Ainsi, Science et Nature communications n'ont pas souhaité publier l'article de l'université de l'Alberta. Un troisième éditeur a été approché.

Alors qu’elle soulève à nouveau des inquiétudes sur les risques d’épidémie (orchestrée ou non), elle apporte aussi de nouveaux éléments pour le développement de vaccins. Le vaccin contre la variole est efficace, mais provoque des réactions particulièrement sévères chez une part restreinte de personnes. Un nouveau vaccin plus sûr serait le bienvenu, pour être utilisé lors de contaminations en provenance d’animaux (zoonoses).