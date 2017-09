Plateau atteint en 1997

Ce travail sera publié prochainement dans une revue scientifique, un an après une grande analyse publiée dans Nature. Elle précisait que le record de 122 ans, 5 mois et 14 jours ne serait jamais dépassé, voire même à nouveau atteint, après l’analyse des données démographiques des centenaires dans 4 pays (États-Unis, France, Japon et Grande-Bretagne).

Alors que la proportion des supercentenaires a rapidement augmenté entre les années 1970 et 1990, elle a atteint un plateau en 1997, année au cours de laquelle Jeanne Calment s’est éteinte. Depuis, aucun centenaire à travers le monde n’a égalé son record.

Les progrès se feront ailleurs

« Les progrès futurs contre les pathologies infectieuses ou les maladies chroniques pourront booster l’espérance de vie, mais pas le pic de longévité, estimait alors le Dr Jan Vijg, auteur de l’étude. Et bien que de nombreuses percées thérapeutiques pourraient accroître la durée de vie au-delà des limites que nous avons calculées, de telles avancées devraient dépasser les variants génétiques qui déterminent notre espérance de vie. Peut-être que les ressources engagées pour prolonger l’espérance de vie devraient être investies pour améliorer les années de vie en bonne santé ».

D’après les chiffres de l’Insee de 2015, l’espérance de vie en France s’élève à 85 ans pour les femmes, et 79 ans pour les hommes. En 20 ans, elle a augmenté respectivement de plus de 3 et 5 ans. L’écart de longévité entre hommes et femmes se réduit depuis 1995. La France détient également le record d'Europe du nombre de centenaires.