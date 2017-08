Ministère de l'Agriculture

Fipronil : des muffins et des brownies sont retirés du marché

Une trentaine de produits ont désormais été retirés du marché français en raison de la présence d'oeufs contaminés au fipronil.

La liste des produits contenant des œufs contaminés par le fipronil ne cesse de s’allonger. Le ministère de l’Agriculture a ajouté 5 références de muffins et 2 de brownies. Tous ces produits sont fabriqués en Belgique et sous estampillés Marque Repère et Leader Price.

Plus tôt cette semaine, le ministère a également demandé le retrait de pâtes alsaciennes produites en France, ainsi qu’une référence de pomme dauphine.

Au total, 32 produits ont été retirés du marché parce qu’ils contiennent du fipronil à une concentration supérieure au seuil réglementaire. « Bien que ne présentant pas de risque pour la santé, ils sont listés dans un souci d'information du consommateur », précise le ministère sur son site.



Une substance interdite dans les élevages

Cette substance est un insecticide d’une toxicité « modérée » pour l’homme, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Néanmoins en Europe, son utilisation est interdite dans les élevages d’animaux destinés à la consommation humaine. Il est également interdit depuis 2013 dans les cultures de maïs, en raison de sa nocivité pour les abeilles.

Dans le cas du scandale des œufs contaminés, deux entreprises – l’une belge et l’autre néerlandaise - ont contrevenu à la réglementation en aspergeant les cages de poules pour lutter contres les poux rouges. Une vingtaine de pays d’Europe ont importé des œufs de ces entreprises, ainsi que des sociétés hongkongaises.

En réaction, le ministère français de l’Agriculture a lancé des investigations dans les élevages du pays et des contrôles qualité pour identifier les produits contaminés. Pour l’heure, aucune inspection n’a identifié de produits ou matière première contenant des concentrations supérieures à la dose de référence aigüe, « seule susceptible d'entraîner des troubles graves en cas d'ingestion de denrées contaminées », précise le ministère.