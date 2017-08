20 produits contaminés

Fipronil : la liste des produits retirés s’allonge

La liste des produits retirés du marché pour contamination au fipronil a été publiée par le ministère de l’Agriculture. À ce jour, sont concernées 20 références de gaufres et de gâteaux à la frangipane.

Le ministère de l’Agriculture a publié sur son site la liste des produits préparés à base d’œufs contaminés au fipronil et retirés du marché. Deux modalités sont possibles : le simple retrait, en cas d’ « anomalie sans incidence sur la santé du consommateur », et le retrait-rappel, « lorsque la santé du consommateur risque d’être mise en cause ».

Seul le premier cas de figure s’est pour l’heure présenté. La liste des produits retirés, destinée à évoluer au fur et à mesure des remontées d’informations, concerne à ce jour des gaufres et des gâteaux à la frangipane de diverses marques de distributeurs. Ils figurent dans le tableau ci-dessous.

Liste des produits retirés au 20 août 2017

Les concentrations en pesticide des lots concernés sont supérieures à la limite réglementaire (0,005 mg/kg) mais ne justifient pas un rappel. « À ce stade, les contrôles et inspections menés n'ont identifié aucune matière première ou produit élaboré présentant des concentrations supérieures à la dose de référence aigüe (ARfD), seule susceptible d'entraîner des troubles graves en cas d'ingestion de denrées contaminées », rappelait le ministère dans son communiqué du 17 août dernier.

Le fipronil a été retrouvé dans un produit antiparasitaire falsifié, le Dega-16, utilisé dans plusieurs élevages de volailles aux Pays-Bas et en Belgique. L’utilisation de fipronil est interdite en Europe sur les animaux destinés à la consommation, en raison du risque que peut présenter sa consommation à dose importante. À ce jour, au moins 17 pays européens sont concernés par le scandale sanitaire.