Un cas parmi d'autres

La médiatisation de ce cas a incité une autre femme de la banlieue valenciennoise, à Saint-Saulve, à faire connaître son histoire. Il y a un an, elle avait acheté des chaussures qu’elle n’avait portées que deux fois, sans problème. Mais cette année, en les ressortant du placard, il a suffi de deux jours pour qu'elle développe des symptômes.

Quelques taches rouges au niveau de la cheville, puis très rapidement, un gonflement sévère, une coloration rouge et des cloques. Après une visite chez le médecin qui a diagnostiqué une allergie et prescrit des corticoïdes, la situation n’avait pas évolué. Son pied est toujours en mauvais état, deux semaines plus tard.

À Béthune, une femme a souffert de brûlures chimiques sans doute causées par l’utilisation de diméthylfumarate (DMFu) – un anti-moisissure – sur des chaussures en provenance de Turquie. Ce cas rappelle le scandale des canapés chinois, sur lesquels le produit avait été utilisé et qui avait causé de nombreuses brûlures, notamment en Finlande et au Royaume-Uni, mais aussi en France.

