Un délai pour les fabricants

D’après le commissaire de la FDA, maintenir le statu quo pourrait avoir des effets dévastateurs sur la jeunesse américaine. 5,6 millions de jeunes fumeurs sont à risque de décès prématuré.

« Atteindre un monde où la cigarette ne provoque plus d’addiction, et où les adultes en besoin de nicotine peuvent l’obtenir par des alternatives moins nocives : voilà ce qui doit rassembler nos efforts », conclut Scott Gottlieb. L’objectif est donc double, encourager les alternatives au tabac et renforcer la régulation autour de celles-ci.

Dans ce but, la FDA a prévu de durcir les règles qui régissent la production des batteries des e-cigarettes et de limiter l’exposition des enfants aux e-liquides. L’Agence a aussi annoncé le report de l’application des réglementations sur les cigares et cigarettes électroniques. Celles-ci entreront en vigueur en 2021 – pour les fabricants de cigares, pipe à tabac et narguilés – et 2022 – pour les producteurs de cigarettes électroniques.