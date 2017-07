Une guerre des nerfs et de l’argent

Les situations évoluent parfois à la limite entre le cocasse et le pathétique. À Moscou, en 2014, pendant la précédente convention, les organisateurs avaient dû fermer les portes après avoir repéré une utilisation abusive des badges destinés au public par les lobbyistes du tabac.

« C’est une véritable guerre », explique Vera Luiza da Costa e Silva, directrice du secrétariat du traité FCTC. Et une guerre bien déséquilibrée. Face aux 19 membres de ce secrétariat, dont le budget annuel total s’élève à 6 millions de dollars, 600 lobbyistes chevronnés, et cela rien que chez Philip Morris, dont le bénéfice annuel net s’élève à 7 milliards de dollars.

Pour contrer l’influence des lobbys du tabac sur les instances nationales et internationales, le petit groupe du FCTC, qui siège à l’OMS à Genève (Suisse), ne dépense que 460 000 dollars annuellement. Même soutenu par des ligues anti-tabac, le combat semble déséquilibré.





Moins de santé, plus d’argent

Une autre stratégie payante pour PMI et les industriels du tabac : tenter de faire baisser le nombre de représentants de la santé dans les délégations qui négocient les détails du traité. Et ça fonctionne : depuis 2006, le nombre de représentants de ministères comme celui des finances, du commerce ou de l’agriculture est en forte hausse, au détriment de la santé. Ces représentants sont en effet moins sensibles au volet sanitaire, et plus aux apports financiers et fiscaux.

« Certaines personnes pensent que, sur le tabac, le combat est déjà gagné. En aucun cas! L’industrie du tabac est plus puissante que jamais », déplore l’ancien ministre de la Santé finlandais, Pekka Puska, qui est membre du comité FCTC.

Chaque année, le tabagisme tue plus de 7 millions de personnes dans le monde. Depuis 2005 et la mise en application du FCTC, la consommation mondiale n’a baissé que de 1,9 %.