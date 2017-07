De manière progressive

Edouard Philippe : le prix du paquet de cigarettes va passer à 10 euros

Devant les députés, Edouard Philippe a annoncé l'intention du gouvernement de porter le prix du paquet de cigarettes à 10 euros. Les hausses démarreront en 2018.

Le gouvernement part en guerre contre le tabagisme. Devant les députés de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé que « le prix du paquet de cigarettes passera progressivement à 10 euros ».

Avec cette annonce, le chef du gouvernement reprend l’une des promesses phares d’Emmanuel Macron et confirme l’une des mesures proposées par Agnès Buzyn.

Il faut lutter contre le tabac. C'est une première cause de mortalité. 80 000 décès par an. Ne rien faire est exclu ! pic.twitter.com/YsVnMQ1Hjy — Gouvernement (@gouvernementFR) 4 juillet 2017



Une hausse progressive

Dans sa feuille de route adressée à Edouard Philippe, la ministre des Solidarités et de la Santé a expliqué que son « objectif est que la génération qui naît aujourd'hui soit la première génération sans tabac ». Et pour y arriver, les hausses du prix du paquet de cigarettes devraient démarrer « dès 2018 ». En parallèle, des actions de prévention et les aides au sevrage devraient être financées.

Si cette mesure n’enchante guère les industriels et les buralistes, c’est parce que son efficacité a été prouvée à plusieurs reprises. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’une hausse de 10 % du paquet de cigarettes fait baisser la consommation de 4 %, et de 8 % chez les jeunes.



Les exemples étrangers

L’Australie est l’un des premiers pays à avoir fait ce calcul. Les Australiens doivent débourser l'équivalent de 12,5 euros. A cela s’ajoute l’instauration du paquet neutre en 2012. Résultat : aujourd’hui, moins de 15 % des Australiens se déclarent fumeurs contre un tiers de la population française. L’ancienne directrice générale de l’OMS, le Dr Margaret Chan, avait appelé tous les Etats à prendre exemple ce pays de l’hémisphère sud.

Elle aurait également pu conseiller de suivre l’exemple américain. Aux Etats-Unis aussi, à peine 15 % de la population fume. Il faut dire que l’Etat a eu la main lourde sur les hausses de prix et de taxes : entre 1990 et 2014, le prix d’un paquet de cigarettes a augmenté de 350 %. Dans le même temps, le nombre de cigarettes consommées par habitant a diminué de moitié.

Le Royaume-Uni et l’Irlande ont eux aussi réussi à réduire drastiquement le nombre de fumeurs. En 10 ans, près de 2 millions de Britanniques ont arrêté de fumer. Une baisse importante notamment chez les 16-24 ans. Si l’interdiction de fumer dans les lieux publics semble être le levier principal, l’augmentation des taxes y contribue également. Ces pays figurent aux 5e et 6e places des pays où les cigarettes coûtent le plus cher. La France n’est que 20e.