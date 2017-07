Épidémie au Yemen

Choléra : risque de propagation au pèlerinage de La Mecque

Selon l'OMS, l'épidémie de choléra qui fait rage au Yemen, pourrait se propager en Arabie Saoudite, pendant le pèlerinage de la Mecque.

« L’épidémie de choléra au Yemen est hors de contrôle », déclarait le Comité international de la Croix-Rouge, le 10 juillet dernier. Le pays, en proie à une guerre civile, et miné par cette maladie infectieuse, qui a déjà touché plus de 300 000 personnes, et causé au moins 1 600 décès.

Face à l’ampleur de l’épidémie, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite préoccupée par un risque éventuel de propagation lors du pèlerinage de la Mecque, dans le pays voisin, l’Arabie Saoudite. L’évènement religieux se tiendra pendant une petite semaine, entre fin août et début septembre.





Une situation idéale pour la propagation

Chaque année, le pèlerinage réunit dans un espace réduit plusieurs millions de personnes, dont la moitié d’étrangers, fournissant ainsi un cadre idéal pour la propagation de maladies comme la méningite, la fève jaune, la dengue ou encore Zika, rappelle l’organisation onusienne. Mais cette année, c’est surtout le choléra qui inquiète.

« Les fortes concentrations de population associées à une hygiène défectueuse jouent un rôle important dans l’apparition et le développement d’une épidémie de choléra », souligne l’Institut Pasteur.

Cela fait néanmoins plusieurs années que l’Arabie Saoudite n’a pas eu affaire à une épidémie. Les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs de surveillance et de dépistage pour éviter tout risque. « Selon moi, ils sont bien préparés », a déclaré Dominique Legros, épidémiologiste à l’OMS, spécialiste des questions sur le choléra.