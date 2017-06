Yémen

Choléra : l'épidémie touche surtout les moins de 15 ans

Depuis fin avril, le Yémen est en proie à une épidémie explosive de choléra. Pour l'enrayer, l'OMS se concentre sur les provinces les plus touchées.

Rien ne semble pouvoir arrêter l’épidémie de choléra au Yémen. Dans ce pays ravagé par la guerre, plus de 124 000 cas suspects et 923 décès liés à cette maladie infectieuse ont été signalés, a rapporté le 12 juin le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) du Yémen. Près de la moitié des malades ont moins de 15 ans et plus d’un tiers des décès touche les plus de 66 ans.

En un week-end, près de 25 000 cas et une centaine de morts supplémentaires ont été enregistrés. L’OMS a estimé que le nombre de malades dépasserait les 300 000 en novembre prochain, mais l’épidémie est si fulgurante que ce bilan pourrait être atteint bien plus tôt que prévu.



Cibler les zones critiques

Pour enrayer cette flambée épidémique, l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) se concentrent sur les zones les plus sévèrement touchées, essentiellement dans le nord et l’est du pays.

« Ces “points noirs“ sont à l’origine d’une grande partie de la transmission du choléra dans le pays, a expliqué le Dr Nevio Zagaria, chef du Bureau de l’OMS au Yémen. Si nous éliminons le choléra dans ces endroits, nous pouvons ralentir la propagation de la maladie et sauver des vies ».