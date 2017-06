"Absence d'équité"

Les crises humanitaires, qui ont notamment pour conséquence l’interruption des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les déplacements de populations dans des camps mal équipés et surpeuplés, peuvent augmenter le risque de transmission du choléra, si jamais le bacille est présent ou s’il est introduit. « Il n’y a jamais eu d’épidémie à partir de cadavres de personnes non infectées », écrit l’agence.

La maladie est par ailleurs « un indicateur de l’absence d’équité et de l’insuffisance du développement social », souligne l’OMS sur son site. « Sur le long terme, la solution pour endiguer le choléra (qui sera bénéfique pour toutes les maladies transmises par voie féco-orale) réside dans le développement économique et l’accès universel à l’eau potable et à des services d’assainissement », précise l’agence onusienne.

Mais la plupart de ces interventions nécessitent des investissements importants, sur le long terme, et s’accompagnent de coûts de maintenance élevés. En période d’instabilité politique ou économique, ces efforts financiers sont particulièrement difficiles à déployer. Les pays les moins développés peinent à les pérenniser, alors qu’ils enregistrent les besoins les plus urgents.