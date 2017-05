35 000 ca suspects

Epidémie de choléra : situation explosive au Yémen

Depuis fin avril, les hôpitaux du pays sont submergés par l'afflux de patients. Médecins Sans Frontières envisage de lancer une campagne de vaccination.

L’épidémie de choléra au Yémen est explosive. Depuis le 27 avril, plus de 35 200 cas suspects, dont 361 décès, ont été recensés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La grande majorité des malades se situe dans l’Ouest et le Nord du pays, les régions les plus peuplées du Yémen. Un afflux massif et rapide de malades qui submerge les hôpitaux encore debout malgré les deux ans de conflits armés.

Présent sur place depuis de nombreuses années, Médecins Sans Frontières (MSF) vient en aide aux populations et assiste les autorités sanitaires. Depuis début mai, plus de 5 000 Yéménites ont été pris en charge dans les centres de traitement choléra mis en place par l’ONG.

Mais même ces humanitaires chevronnés sont surpris par l’ampleur de l’épidémie. « Le choléra est endémique dans le Sud du pays donc nous avons toujours eu des kits choléra, explique Caroline Séguin, responsable adjointe des opérations au Moyen-Orient à Pourquoidocteur. Mais au Nord, c’est une population qui n’a jamais été confrontée à cette maladie. Elle est donc beaucoup plus fragile face au vibrion puisqu’il n’y a pas eu d’immunité acquise ».



Un pays à l'arrêt

Et la guerre civile n’a rien arrangé. Les agents de l’état n’ont pas reçu leur salaire depuis des mois. Résultat : tout est à l’arrêt. Il n’y a plus de ramassage d’ordures, les hôpitaux sont désertés par les équipes médicales. « Nous sommes obligés de payer le personnel médical pour les faire fonctionner », souligne Caroline Séguin.

A cela s’ajoute la fermeture de l’aéroport de Sanaa, la capitale. Excepté quelques vols humanitaires, le pays est coupé du monde. Or, sans approvisionnement, la population ne peut pas se protéger du choléra. « Le seul moyen d’endiguer l’épidémie est de chlorer les sources d’eau et de se laver les mains avec cette eau chlorée car le chlore tue le vibrion. Or aujourd’hui, il n’y a plus dans les marchés. C’est très inquiétant ».