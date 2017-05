L’épidémie de choléra continue à faire des victimes au Yémen. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recensé au moins 315 décès attribués à cette maladie infectieuse. Le choléra touche désormais 19 des 22 gouvernorats du pays.

En moins d’une semaine, le nombre de cas a quasiment doublé, passant de 11 500 mi-mai à plus de 29 000. Et cela devrait s’aggraver au cours des prochaines semaines. L’agence onusienne s’attend à au moins 250 000 victimes d’ici les 6 prochains mois.

Face à l’afflux important de malades, les hôpitaux fragilisés par les deux ans de guerre civile sont obligés de les installer dans les couloirs. Pour remédier à la situation, les équipes de l’OMS apportent des lits par dizaines ainsi que des milliers de bouteilles de solutés de réhydratation.

Today, WHO delivered 80 #cholera beds and 17,500 bottles of IV fluids to diarrhea treatment centres in Hudaydah and Ibb governorates. #Yemen pic.twitter.com/f9ErXXOd2U