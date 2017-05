MSF ouvre des centres de traitement

De son côté, Médecins Sans Frontières (MSF) indiquent avoir reçu et traité plus de 780 malades depuis le 30 mars dans les gouvernorats d’Amran, Hajjah, Al-Dhale, Taiz et Ibb. Le nombre de patients aurait considérablement augmenté ces deux dernières semaines.

Présent dans une trentaine d’établissement de soins à travers le pays, l’ONG a mis en place des centres de traitement du choléra dans 5 hôpitaux afin d’isoler les patients et de traiter ceux qui présentent des symptômes.

#Yemen: plus de 780 cas de #Cholera ont été pris en charge par les équipes #MSF depuis le 30 mars https://t.co/00bvwStWGk pic.twitter.com/sBb21g9JrT — MSF France (@MSF_france) 10 mai 2017

Besoin urgent d'aide humanitaire

« Nous recevons des patients originaires de différents districts, distants de plusieurs dizaines de kilomètres, a déclaré Shinjiro Murata, chef de mission de MSF au Yémen. Nous sommes très préoccupés par le fait que la maladie continue à se propager et devienne hors de contrôle ».

Craignant que le pays ne soit pas capable de faire face à une flambée, le médecin a appelé à la mise en place d’une « collaboration efficace entre les acteurs de santé et les autorités compétentes ». Il a également demandé qu’une « aide humanitaire accrue » soit envoyée « de manière urgente pour limiter la propagation de la maladie et anticiper d’autres épidémies éventuelles ».

Une première vague épidémique a été enregistrée à partir de mars 2015. Plus de 27 000 personnes ont été contaminées par le choléra et 130 personnes sont mortes. En parallèle, les combats ont tué plus de 10 000 personnes plus de 3 millions de déplacés.