Des centaines de cas suspects de choléra ont été signalés au Yémen, ont annoncé les autorités sanitaires yéménites et Médecins sans frontières (MSF). En octobre dernier, l’UNICEF avait déjà tiré la sonnette d’alarme alors qu’une dizaine de cas avaient été recensés dans la capitale Sanaa.

Interrogé par l’Agence France Presse, le représentant de MSF Ghassan Abou Chaar, a précisé que l’ONG avait déjà pris en charge « au moins 570 cas suspects de choléra au cours des trois dernières semaines » dans une dizaine de province. « Nous craignons que la maladie se transforme en épidémie. Après deux ans de conflits, le système de santé s’est écroulé, les hôpitaux ont été détruits et les employés du ministères de la Santé ne sont plus payés », a-t-il déploré.

Le porte-parole du ministère, Abdelhakim al-Kahlani, a par ailleurs fait état d'au moins 2 morts dans la province de Sanaa, 3 dans celle d'Ibb (centre du pays) et 4 dans celle de Hodeida (ouest). De leurs côtés, les forces rebelles avancent des chiffres bien plus inquiétants : 1 681 cas suspects auraient été déclarés dans 12 provinces du Yémen.

A ce stade, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas pu confirmer l’étendue de la maladie. Mais des médicaments et des solution d'hydratation sont acheminés aux hôpitaux par les équipes de l'agence onusienne.

Today, WHO provided Al-Jumhoori Hospital in Sana’a, #Yemen, with 16 medical beds, 1 #cholera kit and 1000 bottles of intravenous fluid. pic.twitter.com/5m6NoihhA7