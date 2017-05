Des infrastructures ravagés par la guerre

La maladie se transmet par l’ingestion d’eau contaminée ou d’aliments souillés par le bacille du choléra. Elle entraîne de graves troubles intestinaux provoquant une déshydratation sévère et rapide potentiellement mortelle.

Pour les autorités et les ONG sur place, la résurgence de cette maladie est le résultat de la guerre civile et la crise alimentaire qu’elle a entraînée. Au moins 17 millions de Yéménites souffrent de la faim, soit près de deux-tiers de la population.

Nevio Zagaria a expliqué que les agences des Nations-Unies se préparaient à lancer « « un plan d’urgence contre le choléra » afin de multiplier le nombre de centres de traitement. Des équipes de l’OMS transportent actuellement 32 tonnes de solutions intraveineuses, 300 lits ainsi que 32 kits choléra.

Responding to the #cholera outbreak in #Yemen, WHO has so far distributed 32 tonnes of IV fluids, over 300 cholera beds and 27 cholera kits. pic.twitter.com/1VU5aZl5nk — WHO Yemen (@WHOYemen) 18 mai 2017



Un pays à reconstruire

Une aide d’urgence qui doit être suivie d’efforts de reconstruction, a plaidé le porte parole de l’OMS. « La vitesse [de propagation] de la maladie est trop élevée et ils ont besoin d’un appui substantiel, afin de réparer le réseau d’égouts » et de traiter et purifier le système sanitaire, a-t-il ajouté.

Une première vague épidémique de choléra a été enregistrée à partir de mars 2015. Plus de 27 000 personnes ont été contaminées et 130 personnes sont mortes. En parallèle, les combats entre les milices houthistes, proches de l’Iran, et les forces loyalistes, soutenues par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont fait plus de 10 000 mort et plus de 3 millions de déplacés.