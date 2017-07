Le programme nutrition a perdu le Nord

Mais les inégalités les plus frappantes sont sans doute régionales. Le Nord, en particulier, boude sévèrement les fruits et légumes : 75 % des adultes y sont de petits consommateurs. La région domine le classement de la tête et des épaules : la région parisienne, qui arrive en 2e position, n’en compte que 52 %. Chez les enfants, l'est du bassin parisien domine, devant le Nord, encore.







Agrumes et crucifères

Cinq fruits et légumes par jour, c’est un peu trop ? Pas selon la multitude d’études réalisées, qui montrent tous un gain substantiel, et pas seulement sur l’obésité. Plusieurs d’entre elles recommandent même 10 portions journalières.

Certains fruits et légumes sont plus bénéfiques que d’autres sur la santé. Poires, agrumes et légumes verts, par exemple, ont un rôle majeur dans la réduction du risque cardiovasculaire. Légumes jaunes, crucifères ou verts, eux, ont un impact plus marqué sur le cancer. Le tout indépendamment de la cuisson.





Une banane = trois cuillères à soupe de légumes

« Les fruits et légumes réduisent les taux de cholestérol, la pression artérielle et améliorent la santé des vaisseaux sanguins et du système immunitaire, détaille le Dr Dagfinn Aune. Cela peut être lié au réseau complexe de nutriments qu’ils contiennent. » ce chercheur cite aussi les composés antioxydants de plusieurs produits ainsi que les glucosinolates, contenus par les crucifères, qui activent des enzymes contre le cancer.

Un repère simple permet d’identifier les portions de fruits et légumes, de 80 grammes selon les autorités sanitaires. Cela correspond à une petite banane, une pomme ou encore à trois cuillères à soupe de légumes cuisinés.

En cette période estivale, c'est l'occasion rêvée de se mettre aux cinq portions quotidiennes. Pêches, abricots, cerises, melons, aubergines, poivrons, figues... Les fruits et légumes sont légion, et sont sans doute les meilleurs !