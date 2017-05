Trois fois par jours

Fruits et légumes : un bénéfice pour les artères

Les risques de développer une maladie artérielle périphérique baisserait de 18 % chez les personnes mangeant trois portions ou plus de fruits et légumes par jour.

On ne le répètera jamais assez : la consommation de fruits et légumes est excellente pour la santé. On écrivait il y a peu le bénéfice qu'ils apportent pour le cerveau des seniors, pour la santé mentale des femmes de plus de 45 ans, ou pour atténuer la sévérité des symptômes dans la maladie de Charcot. Une nouvelle étude montre que les gens qui consomment trois portions ou plus de fruits et légumes par jour auraient 18 % de risque en moins de développer une maladie artérielle périphérique (MAP) que ceux qui en mangent moins d'une fois par mois.



L’étude réalisée par des scientifiques de la New York University School of Medicine s’est intéressée aux données relatives de 3,7 millions de personnes, parmi lesquelles 29,2 % déclaraient manger, à minima, trois portions quotidiennes de fruits et légumes. Dans la cohorte, 6,3 % souffraient de MAP.



Les résultats, publiés dans Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, l'un des journaux de l'Association américaine de cardiologie, montrent l'existence d'une association entre une faible consommation de fruits et légumes et la MAP, notamment chez les fumeurs et les anciens fumeurs.



En revanche, manger équilibré aurait un impact bénéfique quelque que soit l'âge le sexe ou encore l’origine de la personne. Alors sortez les éplucheurs, et faites vous une bonne salade de fruits !