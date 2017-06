Trouvez des endroits frais

Si vous devez resté chez vous, assurez-vous de garder votre domicile au frais en fermant toutes les fenêtres et les stores la journée, et en les ouvrant le soir. Si le logement est mal isolé, vous pouvez aller vous promener dans les centres commerciaux, les cinémas ou les bibliothèques climatisés.

Par ailleurs les autorités conseillent d’éviter de sortir entre 12h et 16h, qui correspondent aux heures les plus chaudes de la journée. Les efforts physiques sont à éviter toute la journée car les fortes chaleurs mettent le cœur à rude épreuve.



Prendre soin des personnes vulnérables

Dans le cadre du plan national canicule, chaque commune met en place un registre pour répertorier les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la demande. Les personnes inscrites seront contactées et suivies en cas de fortes chaleurs.

Le ministère incite aussi la familles, les voisins et les proches à contacter les personnes isolées, notamment celles qui risqueraient de ne pas demander de l’aide à temps.

L’été dernier, 4 vagues de chaleur ont été enregistrées entre mi-juillet et mi-septembre. Quelques 700 décès supplémentaires ont été recensés dans le pays uniquement lors du premier épisode de fortes de chaleur (17 au 20 juillet). La canicule de 2003 reste la plus grave à ce jour : plus de 15 000 personnes sont mortes entre le 1er et le 20 août.