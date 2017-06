Comment repère-t-on un cas de maigreur chez un enfant ?

Dr Catherine Salinier : Comme pour l’obésité, on s’intéresse à la progression de la courbe. Si la courbe de corpulence est régulière et harmonieuse, c’est différent que quelqu’un qui maigrit régulièrement. On repère cela en faisant suivre les enfants par un médecin, une fois par an. A partir du moment où on constate une déviation de la courbe, on mène une enquête diététique pour comprendre les habitudes alimentaires de l’enfant. On essaie aussi de savoir s’il n’y a pas d’autres causes à la perte de poids, une maladie chronique par exemple.





La maigreur est-elle plus grave chez un enfant qu’un adulte ?

Dr Catherine Salinier : Oui, parce qu’un enfant est avant tout un être en développement. Si l’enfant maigrit parce qu’on ne lui donne pas l’alimentation nécessaire, ou parce que son comportement n’est pas adapté, il y a deux dangers : le danger somatique, pour sa croissance physique, et le danger psychologique, qui sous-tend des troubles du comportement alimentaire.

Toute pathologie qui débute dans l’enfance sera plus sérieuse qu’à l’âge adulte puisqu’elle entache l’avenir, qu’elle soit somatique ou psychologique. Mais elle survient aussi à un âge où on peut mettre en place des méthodes de prévention et un traitement précoce qui les mettra à l’abri de complications à l’âge adulte. C’est là tout l’intérêt d’effectuer un suivi annuel.