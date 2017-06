Mais ce terme de noyade secondaire n’est pas communément accepté. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a même décidé de cesser de l’utiliser en 2005, pour plus de simplicité.

« Les experts ont convenu par consensus qu’il ne fallait plus utiliser les expressions de noyade mouillée, sèche, active, passive, silencieuse ou secondaire », précise le Bulletin de l’institution. De fait, le mécanisme est le même que lors d’une noyade immergée. Le conduit aérien se ferme à cause de la présence d’eau dans les poumons. Mais certains médecins soulignent que la noyade sèche n’est pas la seule hypothèse. Des infections peuvent aussi survenir après une immersion prolongée.

« La personne inhale une certaine quantité d’eau souillée, explique Laurent Plantier, pneumologue à Tours (Indre-et-Loire) à Ouest France. Elle ne meurt pas de noyade, mais derrière elle fait une pneumonie qui peut être liée à une origine infectieuse ou toxique s’il y avait des contaminants. » Une piste d’autant plus probable que les eaux chaudes du Texas fournissent un abri idéal à de nombreuses bactéries.

Les conseils pour prévenir les noyades

En 2015, plus de 1 200 personnes se sont noyées dans les eaux françaises. Dans un cas sur cinq, un enfant de moins de 6 ans était concerné. Ces très jeunes sont particulièrement vulnérables : en moins de 30 secondes, ils peuvent se noyer, et ce dans de très faibles quantités d’eau. Ces accidents peuvent être évités par des mesures simples de précaution. Apprendre aux enfants à nager dès que possible est bien entendu la méthode la plus efficace.

Mais il est nécessaire de ne jamais les quitter des yeux lorsqu’ils évoluent près d’un plan d’eau, rappelle l’Organisation Mondiale de la Santé. De même, le port de gilets ou brassards flottants est recommandé pour toute personne ne sachant pas bien nager. Afin d’éviter que les enfants ne s’aventurent près des piscines privées, la pose de barrières et de portes est obligatoire en France.