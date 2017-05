Des soins moins chers

Cette cartographie confirme également le poids croissant des pathologies chroniques et les dépenses qui leur sont associées, notamment en raison du vieillissement de la population.

Entre 2012 et 2015, le nombre de personnes souffrant d’une pathologie neurocardiovasculaire telle qu’une insuffisance cardiaque, un infarctus ou un AVC, a augmenté de 2,5 %, soit 332 000 patients supplémentaires. Mais dans le même temps, la dépense annuelle moyenne par patient a diminué grâce à la baisse du prix des médicaments et la diminution des hospitalisations. Une tendance concomitante à l’augmentation des soins infirmiers, témoin possible du virage ambulatoire.





Innovations coûteuses

A l’inverse, la prise en charge du cancer est de plus en plus coûteuse. En prenant l’exemple du cancer du sein, l’Assurance maladie observe une hausse des dépenses par patient. Alors qu’il fallait dépenser 11 288 euros en moyenne par patient et par an en 2012, il fallait débourser plus de 12 000 euros en 2015. « Ce sont les postes de médicaments qui ont connu les plus fortes augmentation ces dernières années, en raison de l’arrivée de certaines innovations comme les immunothérapies », précise le Dr Tajahmady. L’an dernier, un même phénomène a été observé pour le traitement du cancer de la prostate.

Ecoutez... Christelle Gastaldi-Ménager, directeur adjoint du département "études sur les pathologies et les patients" : « Pour l'instant, nous n'observons pas d'évolution pour les autres cancers...» directeur adjoint du département "études sur les pathologies et les patients" : « Pour l'instant, nous n'observons pas d'évolution pour les autres cancers...»



Les projections

Et dans les 5 prochaines années, ces maux ne devraient pas disparaître. Loin de là. Le nombre de malades du cœur ou atteints de diabète va continuer de croître (respectivement de 13 % et 12 %), tout comme le nombre de malades polypathologiques. Une tendance en grande partie liée au vieillissement de la population.

Ecoutez... Ayden Tajahmady, directeur adjoint de la direction de la stratégie et des études statistiques (DSES) : « Selon nos projections, 4,1 millions de personnes seront atteintes de diabète en 2020...» directeur adjoint de la direction de la stratégie et des études statistiques (DSES) : « Selon nos projections, 4,1 millions de personnes seront atteintes de diabète en 2020...»

Par ailleurs, l’Assurance maladie a estimé que d’ici 2020, 580 000 Français supplémentaires seront pris en charge pour au moins une maladie chronique, une hospitalisation ponctuelle ou une maternité. Une hausse cohérente avec les années précédentes même si elle tend à ralentir par rapport ce qui a été observé auparavant. « Le défi des maladies chroniques va donc continuer à se poser mais d’une façon moins aigüe, ce qui va probablement être une bonne nouvelle pour les maîtrise des dépenses de santé », souligne le spécialiste.

Source : Cartographie médicalisée des dépenses de santé, Assurance maladie



En revanche, la CNAMTS ne s’est pas lancée dans le calcul des dépenses de santé pour les 5 prochaines années. Il est en effet très difficile de se projeter car les tarifs des consultations chez le médecin ou d’un examen biologique peuvent beaucoup varier au fil des ans. L’effet de l’arrivée de nouveaux traitements sur le marché est aussi difficile à anticiper.

« Si l’on prend l’exemple des médicaments pour l’hépatite C, nous avons constaté une augmentation importante des dépenses en 2014. Mais en 2015, on a observé une diminution. L’impact des innovations dépend de mécanismes de régulation et de la vitesse à laquelle elles vont être appropriées par les professionnels. Autant de paramètres qui sont très difficile à modéliser ».